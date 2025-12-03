Mercato - OM : Medhi Benatia annonce déjà son départ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Fin 2023, l'OM annonçait la réorganisation de son pôle sportif, officialisant alors à cette occasion l'arrivée de Medhi Benatia. Débarqué en tant que conseiller sportif, le Marocain est aujourd'hui directeur du football à Marseille. Si Benatia réalise du très bon travail sur la Canebière, cela ne sera toutefois pas éternel.

Formé à l'OM quand il était joueur, Medhi Benatia a fait son grand retour au sein du club phocéen. Le voilà aujourd'hui dirigeant avec de grosses responsabilités. Le Marocain est directeur du football à Marseille, ayant notamment les clés du mercato de l'OM. Si Benatia donne coeur et âme pour ce boulot, il sait d'ores et déjà qu'il ne s'éternisera pas sur la Canebière.

« C'est quelque chose de très fatigant » Ce mardi soir, Medhi Benatia était de passage au micro de l'After Foot. L'occasion pour le Marocain d'évoquer son avenir à l'OM. C'est alors qu'il a fait savoir à propos de son futur départ : « C'est quelque chose de très fatigant. C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie donc tu y laisses ta santé ».