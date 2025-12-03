Mercato - OM : Medhi Benatia annonce déjà son départ !

Fin 2023, l'OM annonçait la réorganisation de son pôle sportif, officialisant alors à cette occasion l'arrivée de Medhi Benatia. Débarqué en tant que conseiller sportif, le Marocain est aujourd'hui directeur du football à Marseille. Si Benatia réalise du très bon travail sur la Canebière, cela ne sera toutefois pas éternel.
Formé à l'OM quand il était joueur, Medhi Benatia a fait son grand retour au sein du club phocéen. Le voilà aujourd'hui dirigeant avec de grosses responsabilités. Le Marocain est directeur du football à Marseille, ayant notamment les clés du mercato de l'OM. Si Benatia donne coeur et âme pour ce boulot, il sait d'ores et déjà qu'il ne s'éternisera pas sur la Canebière.
« C'est quelque chose de très fatigant »
Ce mardi soir, Medhi Benatia était de passage au micro de l'After Foot. L'occasion pour le Marocain d'évoquer son avenir à l'OM. C'est alors qu'il a fait savoir à propos de son futur départ : « C'est quelque chose de très fatigant. C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie donc tu y laisses ta santé ».
« Je ne sais pas si c'est quelque chose que je dois faire pour de longues années »
« Je ne sais pas si c'est quelque chose que je dois faire pour de longues années. Un contrat pour plusieurs saisons ? Ah les contrats, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui », a poursuivi Medhi Benatia, qui ne restera donc pas indéfiniement à l'OM.