Transfert à 60M€ - OM : L’annonce troublante à l'étranger

Plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur de l’Olympique de Marseille, à quelques semaines du début du mercato hivernal. Mais c’est également le cas sur le front des départs, puisque certains cadres phocéens semblent avoir la cote à l’étranger, comme Pierre-Emile Højbjerg.
Le mois de janvier pourrait être chaud pour l’OM. Les dirigeants marseillais nous ont habitués à des nombreux changements, mais cette fois il faudra surtout essayer de retenir les meilleurs joueurs. Et en première ligne on retrouve l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi.
Attention à Højbjerg
Depuis plusieurs semaines déjà, la presse italienne parle d’un intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Højbjerg, qui depuis sa signature à l’été 2024 est devenu un véritable cadre de l’OM. Les Bianconeri devront toutefois faire sauter le verrou phocéen, puisque le prix du Danois aurait été fixé à 60M€.
« Si des opportunités se présentent, nous serons évidemment prêts à les saisir »
Interrogé en marge de la rencontre de Coppa Italia entre la Juventus et l’Udinese ce mardi, Giorgio Chiellini a répondu aux questions concernant l’arrivée d’un milieu de terrain cet hiver. « Le mercato ? Damien Comolli en a parlé ces dernières semaines » a expliqué le dirigeant bianconero, sur Mediaset. « Si des opportunités se présentent, nous serons évidemment prêts à les saisir, mais il faut se concentrer sur le mois prochain, qui est tellement important et janvier est encore loin ».