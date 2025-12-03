Transfert à 60M€ - OM : L’annonce troublante à l'étranger

Axel Cornic

Plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur de l’Olympique de Marseille, à quelques semaines du début du mercato hivernal. Mais c’est également le cas sur le front des départs, puisque certains cadres phocéens semblent avoir la cote à l’étranger, comme Pierre-Emile Højbjerg.

Le mois de janvier pourrait être chaud pour l’OM. Les dirigeants marseillais nous ont habitués à des nombreux changements, mais cette fois il faudra surtout essayer de retenir les meilleurs joueurs. Et en première ligne on retrouve l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi.

Attention à Højbjerg Depuis plusieurs semaines déjà, la presse italienne parle d’un intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Højbjerg, qui depuis sa signature à l’été 2024 est devenu un véritable cadre de l’OM. Les Bianconeri devront toutefois faire sauter le verrou phocéen, puisque le prix du Danois aurait été fixé à 60M€.