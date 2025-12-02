PSG - Achraf Hakimi : La surprise sur le mercato !

Axel Cornic

Véritable pierre angulaire du dispositif de Luis Enrique, Achraf Hakimi manque beaucoup au Paris Saint-Germain. Le latéral droit est actuellement blessé et son absence a laissé un grand vide, avec les critiques sur le mercato estival parisien qui refont surface.

Cet été, le PSG n’a que très peu recruté. Selon certains c’est une bonne chose, avec Luis Enrique qui souhaitait notamment stabiliser son effectif. Mais on se rend finalement compte que les Parisiens ont des gros manques à certains postes, notamment à celui de latéral droit.

« Le PSG aurait dû recruter un vrai central droit qui ait la capacité de jouer comme latéral droit » Car le seul véritable spécialiste de ce poste est Achraf Hakimi, blessé à la cheville depuis le début du mois de novembre. « Cet été, il aurait fallu pour le PSG recruter un vrai central droit qui ait la capacité de jouer comme latéral droit. Il y en a beaucoup sur le marché » a fait remarquer Marc Mechenoua, sur Ici Paris Ile-de-France.