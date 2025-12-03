OM - Greenwood : Transfert confirmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une excellente première partie de saison avec l'OM, Mason Greenwood suscite logiquement l'intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Serie A. Mais le numéro 10 marseillais va-t-il quitter l'OM dans les prochaines semaines ?

Après une première saison prometteuse, Mason Greenwood continue de monter en puissance à l'OM. Auteur de onze buts et quatre passes décisives depuis le début de la saison, l'ailier anglais s'impose comme l'homme fort du club phocéen troisième de Ligue 1 et engagé dans la course pour le titre avec le PSG et le RC Lens.

Greenwood très suivi ? Mais forcément, de telles performances attirent les clubs étrangers. Selon les informations de Sky Sport, Naples souhaiterait notamment recruter Mason Greenwood. Cependant, pour y parvenir dès cet hiver, il faudrait vendre Jesper Lindstrom, ce qui paraît très improbable. Mais si ce n'est pas en janvier, l'OM devrait être attaqué l'été prochain pour son numéro 10.