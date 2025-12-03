OM - Greenwood : Transfert confirmé ?

Auteur d'une excellente première partie de saison avec l'OM, Mason Greenwood suscite logiquement l'intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Serie A. Mais le numéro 10 marseillais va-t-il quitter l'OM dans les prochaines semaines ?
Après une première saison prometteuse, Mason Greenwood continue de monter en puissance à l'OM. Auteur de onze buts et quatre passes décisives depuis le début de la saison, l'ailier anglais s'impose comme l'homme fort du club phocéen troisième de Ligue 1 et engagé dans la course pour le titre avec le PSG et le RC Lens.
Greenwood très suivi ?
Mais forcément, de telles performances attirent les clubs étrangers. Selon les informations de Sky Sport, Naples souhaiterait notamment recruter Mason Greenwood. Cependant, pour y parvenir dès cet hiver, il faudrait vendre Jesper Lindstrom, ce qui paraît très improbable. Mais si ce n'est pas en janvier, l'OM devrait être attaqué l'été prochain pour son numéro 10.
Plusieurs rumeurs insistantes
En effet, alors Naples ferait partie des clubs les plus intéressés, en Espagne, la piste menant au FC Barcelone a plusieurs fois circulé ces dernières semaines. Par conséquent, l'OM va devoir se battre pour conserver l'ailier anglais sous contrat jusqu'en 2029 et dont la valeur marchande est estimée à 40M€ par le site Transfermarkt.
Selon vous, Mason Greenwood va-t-il quitter l'OM ?