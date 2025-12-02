Kylian Mbappé : La catastrophe qui va rendre fou l’OL ?

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, l’OL devrait compter un nouveau buteur dans ses rangs cet hiver. Le club rhodanien devrait accueillir Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. Mais le club madrilène ne devrait pas vraiment se montrer arrangeant concernant la date de départ du Brésilien, afin de prévenir une éventuelle catastrophe avec Kylian Mbappé.

L’OL devrait mettre la main sur un renfort de poids cet hiver. Le club rhodanien devrait en effet accueillir Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. En manque de temps de jeu chez les Merengue, le Brésilien a dit oui à une arrivée en Ligue 1 pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026.

L'arrivée d'Endrick à l'OL retardée par Mbappé ? Mais d’après les informations d’El Chiringuito, le Real Madrid ne devrait faire aucun cadeau à l’OL concernant la date du deal. Xabi Alonso voudrait pouvoir compter sur Endrick en cas de blessure de Kylian Mbappé ou de Vinicius Jr. L’attaquant de 19 ans ne devrait donc être autorisé à partir que fin janvier.