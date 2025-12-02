«L’un des meilleurs du monde» : Transfert de folie au PSG ?

Pierrick Levallet

En difficulté sur le plan offensif, notamment à cause des blessures, le PSG ne serait pas contre offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique. Le nom de Julian Alvarez a ainsi été évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines. Diego Simeone n’a d’ailleurs pas manqué de couvrir l’international argentin d’éloges récemment.

Depuis le début de saison, l’attaque du PSG n’est pas aussi radieuse que l’exercice passé. Il faut dire que le vestiaire parisien a été ennuyé par de sérieux pépins physiques, comme ceux d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Les Rouge-et-Bleu ont ainsi pris conscience des limites de leur effectif, et ne seraient ainsi pas contre offrir un nouvel élément offensif à Luis Enrique.

Le PSG garde un oeil sur Julian Alvarez Dans cette optique, le nom de Julian Alvarez a souvent été évoqué du côté du PSG ces dernières semaines. Auteur d’une première partie de saison convaincante (10 buts et 4 passes décisives en 18 matchs), l’international argentin flambe à l’Atlético de Madrid. Diego Simeone est d’ailleurs conquis par le champion du monde 2022.