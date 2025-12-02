Désiré Doué : La grande décision du PSG !

Pierrick Levallet

Et si Désiré Doué faisait son retour avant la fin d’année 2025 ? Touché à la cuisse depuis le 29 octobre dernier, l’international français manque au PSG. Le crack de 20 ans semble toutefois récupérer plus vite que prévu, ce qui ferait planer un vent d’optimisme dans la capitale. Les Rouge-et-Bleu ne devraient toutefois prendre aucun risque avec le Golden Boy.

Après Ousmane Dembélé, le PSG pourrait récupérer Désiré Doué plus tôt que prévu. Les premières estimations n’annonçaient pas un retour avant 2026 après sa blessure à la cuisse le 29 octobre dernier contre le FC Lorient. Mais finalement, l’international français prendrait le chemin d’un retour pour fin 2025.

Le PSG ne veut pas précipiter le retour de Désiré Doué Le PSG ne compterait toutefois prendre aucun risque avec Désiré Doué comme le rapporte Le Parisien. Les Rouge-et-Bleu n’entendraient aucunement précipiter son retour, afin d’éviter une éventuelle rechute. Les sensations du Golden Boy 2025 laisseraient cependant planer un vent d’optimisme au Campus.