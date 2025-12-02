Désiré Doué : Le coup de foudre loin du PSG !

Axel Cornic

Révélation de la saison historique du Paris Saint-Germain, qui s’est terminée sur une victoire en Ligue des Champions, Désiré Doué fait beaucoup parler de lui. C'est notamment le cas en Italie, puisque le jeune joueur parisien a remporté le titre de Golden Boy 2025, décerné par le quotidien Tuttosport.

Parmi toutes les belles surprises de l’année, celle-là va faire plaisir au PSG. Décidé à miser sur la jeunesse, le club parisien en récolte déjà les fruits avec l’explosion de Désiré Doué, qui est devenu l’un des jeunes joueurs les plus suivis de la planète.

« C'est lui qui m'a motivé depuis l'enfance, avec notre père » Mais au moment de recevoir le Golden Boy 2025, qui récompense le meilleur jeune joueur de l’année, le joueur du PSG a surtout eu une pensée pour son grand frère Guéla Doué. « C'est un défenseur très technique, mais même s'il a trois ans de plus que moi, on se considère comme des jumeaux. C'est lui qui m'a motivé depuis l'enfance, avec notre père » a expliqué Désiré Doué, pour Tuttosport.