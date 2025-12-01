Le «meilleur du monde» a signé : Al-Khelaïfi annonce du lourd au PSG !

Le Paris Saint-Germain a connu une année exceptionnelle en 2025, marquée par la victoire en Ligue des champions au terme d’un match inoubliable contre l’Inter Milan (5-0). Lauréat du prix Golden Boy du meilleur président 2025, Nasser Al-Khelaïfi s’est félicité des résultats passés et a notamment souligné l’importance de Luis Enrique.
L’année 2025 restera inoubliable pour le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions puis de la Supercoupe d’Europe après avoir tout raflé sur le sol français. Nasser Al-Khelaïfi peut donc avoir le sourire au moment de réaliser le bilan de la dernière saison, le président du PSG savourant les résultats et le style affiché par l’équipe de Luis Enrique.
« C'est la meilleure saison de l'histoire du club »
« Nous avons connu une saison fantastique et, en tant que club, nous avons franchi une étape importante qui a couronné le travail accompli ces deux ou trois dernières années. C'est la meilleure saison de l'histoire du club, mais plus que les résultats, c'est la manière dont nous les avons obtenus qui importe », s’est félicité Nasser Al-Khelaïfi, interrogé par Tuttosport au moment de recevoir le prix Golden Boy du meilleur président 2025 des mains du directeur du quotidien transalpin.
« Le meilleur entraîneur du monde, Luis Enrique »
« Nous sommes très fiers de la façon dont nous avons fait les choses et de la manière dont nous avons gagné. Je pense que c'était le plus important pour nous, la manière dont nous avons gagné et dont nous avons changé les choses au sein du club. Nous sommes très fiers d'être là où nous en sommes aujourd'hui, car cela n'a pas été facile, mais nous continuons exactement de la même manière, nous ne changeons pas. Notre philosophie doit être de gagner collectivement, avec le groupe, en valorisant nos jeunes, grâce également au meilleur entraîneur du monde, Luis Enrique », a ajouté le président du PSG, qui a prolongé son entraîneur au début de l’année jusqu’en 2027.