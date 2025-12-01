Le «meilleur du monde» a signé : Al-Khelaïfi annonce du lourd au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a connu une année exceptionnelle en 2025, marquée par la victoire en Ligue des champions au terme d’un match inoubliable contre l’Inter Milan (5-0). Lauréat du prix Golden Boy du meilleur président 2025, Nasser Al-Khelaïfi s’est félicité des résultats passés et a notamment souligné l’importance de Luis Enrique.

L’année 2025 restera inoubliable pour le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions puis de la Supercoupe d’Europe après avoir tout raflé sur le sol français. Nasser Al-Khelaïfi peut donc avoir le sourire au moment de réaliser le bilan de la dernière saison, le président du PSG savourant les résultats et le style affiché par l’équipe de Luis Enrique.

« C'est la meilleure saison de l'histoire du club » « Nous avons connu une saison fantastique et, en tant que club, nous avons franchi une étape importante qui a couronné le travail accompli ces deux ou trois dernières années. C'est la meilleure saison de l'histoire du club, mais plus que les résultats, c'est la manière dont nous les avons obtenus qui importe », s’est félicité Nasser Al-Khelaïfi, interrogé par Tuttosport au moment de recevoir le prix Golden Boy du meilleur président 2025 des mains du directeur du quotidien transalpin.