Panique totale : Laure Boulleau balance en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a connu une grosse frayeur samedi, sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1), avec le tacle non-maîtrisé de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, conscient d’avoir eu « énormément de chance ». Présente sur le plateau du CFC dimanche soir, Laure Boulleau a critiqué ce geste.

Battu par l’AS Monaco samedi, le PSG aurait pu perdre plus qu’un match samedi, en Principauté. Touché à la cheville droite, Lucas Chevalier a en effet été victime d’un très gros tacle de Lamine Camara, qui a échappé au carton rouge. De quoi susciter l’incompréhension des Parisiens, mais également d’une grande partie des observateurs, à l’instar de Laure Boulleau.

Laure Boulleau dénonce le « tacle immonde » « C'est sûr qu'ils n'ont pas fait une grande performance, a reconnu la chroniqueuse du Canal Football Club dimanche soir, évoquant le revers du PSG. Après, on ne peut pas oublier qu'il y a eu ce tacle immonde au début de match qui aurait pu tout changer. Monaco aurait pu être à 10 quasiment tout le match ».