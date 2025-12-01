Panique totale : Laure Boulleau balance en direct

Le Paris Saint-Germain a connu une grosse frayeur samedi, sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1), avec le tacle non-maîtrisé de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, conscient d’avoir eu « énormément de chance ». Présente sur le plateau du CFC dimanche soir, Laure Boulleau a critiqué ce geste.
Battu par l’AS Monaco samedi, le PSG aurait pu perdre plus qu’un match samedi, en Principauté. Touché à la cheville droite, Lucas Chevalier a en effet été victime d’un très gros tacle de Lamine Camara, qui a échappé au carton rouge. De quoi susciter l’incompréhension des Parisiens, mais également d’une grande partie des observateurs, à l’instar de Laure Boulleau.
Laure Boulleau dénonce le « tacle immonde »
« C'est sûr qu'ils n'ont pas fait une grande performance, a reconnu la chroniqueuse du Canal Football Club dimanche soir, évoquant le revers du PSG. Après, on ne peut pas oublier qu'il y a eu ce tacle immonde au début de match qui aurait pu tout changer. Monaco aurait pu être à 10 quasiment tout le match ».
« Ma carrière aurait pu basculer »
Interrogé par beIN Sports samedi, Lucas Chevalier a reconnu que sa « carrière aurait pu basculer » sur ce geste dangereux. « J’ai eu énormément de chance. Parfois, il y a des gestes qu’il faut éviter, et aujourd’hui, je sais que je vais pouvoir continuer à jouer au football toutes les semaines », confiait le portier du PSG, qui avait encore la cheville gonflée ce dimanche, selon Le Parisien.