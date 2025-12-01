PSG : C’est la fin avec Luis Enrique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a chuté pour la 2ème fois de la saison seulement en Ligue 1. Après l’OM le 22 septembre (0-1), les hommes de Luis Enrique se sont inclinés sur le même score à Monaco samedi dernier. De quoi obliger le champion de France a cédé son fauteuil de leader après 14 journées au RC Lens. Comme un air de déjà vu pour les supporters parisiens, mais pas pour Luis Enrique. Explications.

Le Paris Saint-Germain n’est plus en tête de la Ligue 1. Après une victoire dans les ultimes instants du match à Lyon face à l’OL (3-2) et un succès confortable contre Le Havre (3-0), le champion de France a chuté sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1) samedi dernier. Une défaite qui vaut cher puisque, malgré le nul concédé par l’OM quelques heures plus tard lors de la réception du Toulouse FC (2-2), le RC Lens s’est imposé au cours de son déplacement à Angers dimanche (2-1).

Le PSG pas leader de Ligue 1 après 14 journées En ce sens, Lens prend les commandes de la Ligue 1 tout en haut du classement. Une première depuis 21 ans. Et après quatorze journées de championnat, le Paris Saint-Germain n’est plus leader. Ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 20200/2021. Une statistique qui est tout sauf banale puisque le PSG n’avait pas été sacré champion cette saison-là. Ce fut le LOSC de Christophe Galtier comme Stats du foot le rappelle.