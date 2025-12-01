PSG : C’est la fin avec Luis Enrique ?

Le PSG a chuté pour la 2ème fois de la saison seulement en Ligue 1. Après l’OM le 22 septembre (0-1), les hommes de Luis Enrique se sont inclinés sur le même score à Monaco samedi dernier. De quoi obliger le champion de France a cédé son fauteuil de leader après 14 journées au RC Lens. Comme un air de déjà vu pour les supporters parisiens, mais pas pour Luis Enrique. Explications.
Le Paris Saint-Germain n’est plus en tête de la Ligue 1. Après une victoire dans les ultimes instants du match à Lyon face à l’OL (3-2) et un succès confortable contre Le Havre (3-0), le champion de France a chuté sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1) samedi dernier. Une défaite qui vaut cher puisque, malgré le nul concédé par l’OM quelques heures plus tard lors de la réception du Toulouse FC (2-2), le RC Lens s’est imposé au cours de son déplacement à Angers dimanche (2-1).
Le PSG pas leader de Ligue 1 après 14 journées
En ce sens, Lens prend les commandes de la Ligue 1 tout en haut du classement. Une première depuis 21 ans. Et après quatorze journées de championnat, le Paris Saint-Germain n’est plus leader. Ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 20200/2021. Une statistique qui est tout sauf banale puisque le PSG n’avait pas été sacré champion cette saison-là. Ce fut le LOSC de Christophe Galtier comme Stats du foot le rappelle.
La sale histoire recommence pour le PSG, Luis Enrique tombera pour la première fois ?
Avant l’exercice 2020/2021 en question, le PSG n’avait cessé d’être leader après 14 journées, mais ce ne fut pas le cas en 2016/2017. Et une fois de plus, le club de la capitale n’avait pas remporté le championnat. L’AS Monaco de Leonardo Jardim emmené par la jeune sensation Kylian Mbappé entre autres avait fêté le titre de champion de France. Se pourrait-il qu’après un sans-faute depuis sa nomination au poste de coach le 5 juillet 2023, Luis Enrique ne parvienne cette fois-ci pas à gagner le championnat ?