Lucas Chevalier : Coup de théâtre au PSG, une décision est prise en urgence !

Ce samedi soir face à l’AS Monaco, Lucas Chevalier a subi un énorme tacle de la part de Lamine Camara. Si le portier du PSG s’est relevé, ce dernier a été touché à la cheville. Après la rencontre, son pied était encore gonflé, et le gardien de 24 ans va devoir se soigner afin d’être remis pour les prochaines échéances.

Un véritable attentat. Victime d’un énorme tacle sur sa cheville droite ce samedi contre Monaco, Lucas Chevalier a échappé au pire. Le gardien du PSG n’a miraculeusement pas été blessé, mais a affirmé la rencontre que son sort aurait pu être fatal suite à ce geste ignoble de Lamine Camara.

La cheville de Chevalier toujours gonflée ce dimanche « Je pense que tout le monde a vu. Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant aujourd'hui mais j'ai eu beaucoup de chance », confiait ainsi le gardien français au micro de BeIN Sports après la rencontre. Cependant, le pied du portier du PSG est tout de même touché. Ce dimanche, le Parisien révèle ainsi que Lucas Chevalier avait toujours la cheville gonflée dans la journée.