Transfert : Une star a choisi le PSG, la raison est dévoilée !

En 2013, Marquinhos quittait l’AS Rome pour rejoindre le PSG. Un transfert qui aurait pu ne jamais se faire. En effet, le Brésilien avait d’autres options, mais c’est bien à Paris qu’il a choisi de poser ses valises. Pourquoi un tel choix ? Le frère de Marquinhos a alors fait une révélation sur la raison de cette décision de rejoindre le PSG.

Plus de 12 ans après, Marquinhos est toujours un joueur du PSG et est devenu une légende du club de la capitale. Ayant disputé plus de 500 matchs désormais avec Paris, le Brésilien avait débuté cette aventure en 2013. A l’époque, Marquinhos était encore tout jeune et débarquait alors de l’AS Rome. Par la suite, le défenseur central a gravi les échelons avec le PSG, mais ça aurait pu se passer différemment…

« Marqui avait plusieurs propositions avant de venir à Paris » Marquinhos avait donc choisi de rejoindre le PSG en 2013. Mais voilà que le Brésilien aurait pu prendre une trajectoire complètement différente. C’est ce qu’a révélé son frère ce dimanche pour Téléfoot. « Marqui avait plusieurs propositions avant de venir à Paris », a-t-il fait savoir à propos de Marquinhos.