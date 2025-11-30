Kvaratskhelia : Le calvaire au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par le PSG en janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia avait immédiatement apporté au club de la capitale, contribuant notamment grandement au sacre en Ligue des Champions. Mais voilà qu’en cette nouvelle saison, c’est plus compliqué pour le Géorgien. Un calvaire confirmé par Pierre Ménès après la défaite du PSG face à Monaco.

Ce samedi, pour affronter Monaco, le PSG se présentait avec Khvicha Kvaratskhelia notamment en attaque. Titularisé à gauche, le Géorgien n’a toutefois rien pu faire pour empêcher la défaite de son équipe. Il faut dire que l’ancien de Naples a livré une nouvelle pâle copie, lui qui a énormément de mal depuis le début de la saison. Après des débuts fracassants au PSG, Kvaratskhelia connait une grosse baisse de régime.

« Un Kvaratskhelia qui a bien du mal à retrouver son niveau de l’année dernière » Analysant la rencontre entre le PSG et Monaco, Pierre Ménès s’est arrêté sur le cas de Khvicha Kvaratskhelia. C’est ainsi qu’il a expliqué sur Youtube à propos du Géorgien : « Monaco a fait un très bon match, un peu venu de nulle part. Il y avait de la cohérence défensivement et même offensivement. Surtout Paris était sans idée, avec une attaque inexistante et inoffensive, avec un Kvaratskhelia qui a bien du mal à retrouver son niveau de l’année dernière ».