Scandale au PSG, la réponse cinglante !

Ce samedi soir, le PSG a subi sa troisième défaite de la saison. Le club parisien a été battu par l’AS Monaco, dans une rencontre marquée par un fait de jeu controversé. Auteur d’un gros tacle sur la cheville de Lucas Chevalier, Lamine Camara n’a pas été expulsé. Directeur général du club monégasque, Tiago Scuro a affirmé qu’il n’y avait pas rouge.

Une grosse polémique est en train d’éclater. A la 12ème minute de la rencontre opposant l’AS Monaco au PSG, Lamine Camara est venu tacler Lucas Chevalier en pleine cheville. Un geste extrêmement dangereux qui a été sanctionné d’un simple carton jaune par l’arbitre de la rencontre Clément Turpin. Rapidement après le match, nombreux ont crié au scandale.

« Pour moi, ce n’est pas un carton rouge » Mais ce n’est pas le cas de Thiago Scuro. En zone mixte, le directeur général de l’AS Monaco a affirmé que l’acte de son joueur ne valait pas une expulsion ! « Je suis un peu fatigué de parler de l’arbitrage, vous savez. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais ça devient ennuyeux. J’ai essayé différentes approches, dans différentes directions. Pour moi, ce n’est pas un carton rouge (pour Lamine Camara) », confie-t-il avant de poursuivre.