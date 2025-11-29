Scandale au PSG, l'énorme coup de gueule !

Ce samedi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). La rencontre aurait dû basculer en première période alors que Lamine Camara a violemment taclé Lucas Chevalier. Le milieu de terrain sénégalais a été seulement averti, à la surprise générale. Pour l’ancien arbitre Saïd Ennjimi, il s’agit là d’un véritable scandale.
Grosse polémique au PSG ! Ce samedi soir, Lucas Chevalier a été sévèrement taclé par Lamine Camara lors de la rencontre ayant opposé le club parisien à l’AS Monaco. Un fait de jeu intervenu à la 12ème minute, et qui aurait certainement dû voir le Sénégalais être exclu. Mais finalement, Clément Turpin s’est contenté d’un simple carton jaune.
« Il y a 100 fois rouge »
Alors que l’arbitre de la rencontre n’est même pas allé consulter la Var, cette situation fait jaser. Ancien arbitre officiel et consultant arbitrage pour l’Equipe, Saïd Ennjimi ne comprend clairement pas cette décision. « Il y a 100 fois rouge, et c'est assez incroyable et illogique que ce ne soit pas le cas. Le Monégasque n'a absolument aucune chance d'avoir le ballon », déclare-t-il sur le site du quotidien sportif.
« Il attrape la cheville de Chevalier et aurait pu le blesser »
« C'est un tacle décollé du sol et très en retard. Il attrape la cheville de Chevalier et aurait pu le blesser. On aurait pu penser que la faute était plus spectaculaire que grave, mais ce n'est pas le cas. C'est carton rouge écarlate et il est difficile de comprendre que le VAR ne soit pas intervenu pour revenir sur la décision », conclut Saïd Ennjimi.