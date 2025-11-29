Scandale au PSG, l'énorme coup de gueule !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). La rencontre aurait dû basculer en première période alors que Lamine Camara a violemment taclé Lucas Chevalier. Le milieu de terrain sénégalais a été seulement averti, à la surprise générale. Pour l’ancien arbitre Saïd Ennjimi, il s’agit là d’un véritable scandale.

Grosse polémique au PSG ! Ce samedi soir, Lucas Chevalier a été sévèrement taclé par Lamine Camara lors de la rencontre ayant opposé le club parisien à l’AS Monaco. Un fait de jeu intervenu à la 12ème minute, et qui aurait certainement dû voir le Sénégalais être exclu. Mais finalement, Clément Turpin s’est contenté d’un simple carton jaune.

« Il y a 100 fois rouge » Alors que l’arbitre de la rencontre n’est même pas allé consulter la Var, cette situation fait jaser. Ancien arbitre officiel et consultant arbitrage pour l’Equipe, Saïd Ennjimi ne comprend clairement pas cette décision. « Il y a 100 fois rouge, et c'est assez incroyable et illogique que ce ne soit pas le cas. Le Monégasque n'a absolument aucune chance d'avoir le ballon », déclare-t-il sur le site du quotidien sportif.