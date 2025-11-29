Le PSG remplace Hakimi, c'est officiel !

Amadou Diawara

Victime d'une grosse entorse de la cheville gauche face au Bayern, Achraf Hakimi doit manquer plusieurs semaines de compétition. Forfait pour le déplacement du PSG à l'AS Monaco, l'international marocain est remplacé par Warren Zaïre-Emery ce samedi après-midi. En effet, Luis Enrique a décidé de titulariser son numéro 33 et de le positionner sur le côté droit de sa défense.

Lors du choc entre le PSG et le Bayern, programmé le 4 novembre au Parc des Princes, Achraf Hakimi s'est blessé sérieusement. Taclé violemment par Luis Diaz, le numéro 2 de Luis Enrique souffre d'une grosse entorse de la cheville gauche.

PSG : Grosse entorse de la cheville gauche pour Hakimi Ecarté des terrains pendant plusieurs semaines, Achaf Hakimi doit être remplacé ce samedi après-midi sur la pelouse de l'AS Monaco : le stade Louis II. Et le PSG a décidé de relancer Warren Zaïre-Emery en tant que latéral droit.