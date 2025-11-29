Vitinha avec Mbappé : C'est validé sur Canal+ !

Un an et demi après son départ du PSG, Kylian Mbappé se retrouve dans la même équipe que Vitinha... grâce à Canal+ ! Sur ses réseaux sociaux, le diffuseur officiel da la Ligue des champions en France, a dévoilé son onze type de la semaine en C1. Et bien évidemment, le Parisien et le Madrilène y sont présents.
C'est une grande semaine que la France a connue en Coupe d'Europe. En Ligue des champions, le PSG et l'OM se sont ainsi imposés contre Tottenham (5-3) et Newcastle (2-1). Des prestations remarquées, tout comme celle d'un certain Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé contre l'Olympiakos (4-3).
Vitinha et Mbappé dans l'équipe type de Canal+
Par conséquent, Kylian Mbappé est présent dans l'équipe type de la semaine choisie par Canal+, diffuseur officiel de la Ligue des champions en France. Une équipe dans laquelle on retrouve également Vitinha, qui a lui inscrit un triplé lors de la victoire du PSG. Coéquipier pendant deux saisons à Paris, les deux joueurs se retrouvent donc à nouveau dans la même équipe.
Deux joueurs du PSG et deux joueurs de l'OM
Un autre joueur du PSG compose cette équipe à savoir Willian Pacho. A noter que l'OM est également bien représenté avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui a inscrit les deux buts marseillais contre Newcastle (2-1), et Arthur Vermeeren. Mais l'équipe la mieux représentée reste Chelsea, large vainqueur du FC Barcelone (3-0). Estevao, Caicedo et Cucurella ont été choisi par Canal+.