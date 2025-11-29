Vitinha avec Mbappé : C'est validé sur Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an et demi après son départ du PSG, Kylian Mbappé se retrouve dans la même équipe que Vitinha... grâce à Canal+ ! Sur ses réseaux sociaux, le diffuseur officiel da la Ligue des champions en France, a dévoilé son onze type de la semaine en C1. Et bien évidemment, le Parisien et le Madrilène y sont présents.

C'est une grande semaine que la France a connue en Coupe d'Europe. En Ligue des champions, le PSG et l'OM se sont ainsi imposés contre Tottenham (5-3) et Newcastle (2-1). Des prestations remarquées, tout comme celle d'un certain Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé contre l'Olympiakos (4-3).

Vitinha et Mbappé dans l'équipe type de Canal+ Par conséquent, Kylian Mbappé est présent dans l'équipe type de la semaine choisie par Canal+, diffuseur officiel de la Ligue des champions en France. Une équipe dans laquelle on retrouve également Vitinha, qui a lui inscrit un triplé lors de la victoire du PSG. Coéquipier pendant deux saisons à Paris, les deux joueurs se retrouvent donc à nouveau dans la même équipe.