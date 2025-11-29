PSG : Surprise, le remplaçant de Dembélé est annoncé ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, le PSG n’a presque jamais pu compter sur Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 a enchaîné les pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains. Le club de la capitale lui cherche donc un remplaçant au poste de faux 9. Plusieurs joueurs ont été testés, dont Quentin Ndjantou. Et le titi parisien semble avoir de l’avenir dans cette position.

Le PSG a presque toujours été privé d’Ousmane Dembélé depuis le début de saison. Ennuyé par plusieurs pépins physiques, le Ballon d’Or 2025 n’a disputé que 10 rencontres toutes compétitions confondues, pour un total de 436 minutes disputées. Luis Enrique a donc cherché des solutions pour compenser l’absence de l’international français.

Le PSG cherche encore le remplaçant de Dembélé Comme le rapporte Le Parisien, le PSG cherche encore le remplaçant d’Ousmane Dembélé. Gonçalo Ramos, considéré comme un joker, n’a pas été désigné pour ce rôle. Que ce soit au coup d’envoi ou en cours de jeu, Senny Mayulu, Khvicha Kvaratskhelia et Quentin Ndjantou ont été testés dans cette position. Et Frédéric Piquionne pense que ce dernier a de l’avenir à ce poste.