PSG : C’est confirmé pour Ousmane Dembélé !

Ce début de saison est bien compliqué pour Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 peine à revenir à son état de forme, et enchaîne les blessures. Néanmoins, le numéro 10 du PSG a fait son retour ce mercredi contre Tottenham, et pourrait être au rendez-vous ce samedi face à l’AS Monaco.
Le Ballon d’Or est attendu au tournant à Paris. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG en 2024-2025, Ousmane Dembélé est dans le dur au niveau de son état physique. Blessé avec l’équipe de France en tout début de saison, l’attaquant français était revenu contre le Bayer Leverkusen en septembre, avant de rechuter contre le Bayern Munich début novembre.
Ousmane Dembélé de retour
Touché au mollet, Ousmane Dembélé a fait son retour ce mercredi en entrant en jeu contre Tottenham en Ligue des Champions. Le numéro 10 du PSG pourrait faire du bien à Luis Enrique avec son retour, alors que l’Espagnol n’a pas vraiment trouver de solution à la pointe de l’attaque en son absence.
Le Français titulaire contre Monaco
Comme l’indique le Parisien, Ousmane Dembélé devrait démarrer titulaire ce samedi après-midi sur la pelouse de l’AS Monaco. La star de 28 ans devrait être alignée à la pointe de l’attaque, et sera accompagnée de Quentin Ndjantou à gauche, et de Kang-In Lee à droite.