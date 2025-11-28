PSG - Transfert d’une star : Le gros coup d’Al-Khelaïfi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2013, le PSG avait tenté un coup audacieux sur le marché des transferts avec le recrutement de Marquinhos en provenance de l'AS Rome, pour 32M€. Le jeune défenseur central brésilien est ensuite devenu une référence mondiale au fil des années, et il a tenu à rendre hommage à Nasser Al-Khelaïfi pour son transfert au PSG.

Présent au PSG depuis douze ans, Marquinhos est devenu au fil des saisons le leader incontestable du vestiaire parisien. Le président Nasser Al-Khelaïfi avait tout mis en oeuvre pour le faire venir de l'AS Rome en 2013 alors qu'il sortait d'une saison très prometteuse avec le club italien, et Marquinhos a tenu à lui rendre hommage au micro de RMC Sport jeudi soir.

« Le président m'a beaucoup fait confiance » « Quand je suis arrivé, le club m'a fait confiance sur mon talent et sur l'année que j'ai faite à la Roma. Le président m'a beaucoup fait confiance dans ce moment-là, même dans la difficulté. Et ça je valorise beaucoup, parce qu'au final ça a bien marché, ça a payé », a lâché le numéro 5 du PSG sur son arrivée au club pour 32M€ à l'époque.