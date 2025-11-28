Problème avec Dembélé, le PSG répond cash !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, les attaquants du PSG peinent à faire trembler les filets adverses. Mais heureusement pour Luis Enrique, il peut faire confiance à ses autres joueurs pour marquer des buts. D'ailleurs, le coach du PSG n'est pas du tout inquiet de voir ses éléments offensifs être moins prolifiques ces derniers mois.

Lors de la saison 2024-2025, les attaquants du PSG étaient impitoyables devant les buts adverses, notamment le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, qui a inscrit 35 réalisations toutes compétitions confondues. Toutefois, les joueurs offensifs parisiens semblent avoir perdu la recette pour marquer à l'intersaison. En effet, ils peine à marquer depuis le début de l'exercice 2025-2026. Mais heureusement pour Luis Enrique, ses autres protégés ont pris le relai.

Les attaquants du PSG sont à la peine Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a affirmé qu'il n'était pas du tout préoccupé par la période de disette de ses attaquants. Le coach du PSG étant heureux de savoir que tous ses joueurs sont capables de marquer.