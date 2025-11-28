PSG - Remplaçant de Dembélé : Luis Enrique confirme une grosse surprise !

Mercredi soir pour la venue de Tottenham au Parc des Princes, Luis Enrique avait surpris tout le monde en titularisant Quentin Ndjantou au poste habituellement occupé par Ousmane Dembélé. Et la prestation du jeune attaquant du PSG a visiblement convaincu Luis Enrique qui se dit prêt à retenter l'expérience.
Pour la réception de Tottenham mercredi soir, Luis Enrique avait décidé de miser sur Quentin Ndjantou. Le Titi du PSG était aligné à la pointe de l'attaque en l'absence d'Ousmane Dembélé et a livré une prestation qui a largement plu à Luis Enrique.
Luis Enrique s'enflamme pour Ndjantou
« C'est mon travail de chercher la potentielle équipe. Ndjantou a beaucoup de qualité et peut jouer partout. Cahque fois qu'un joueur entre sur le terrain, ce sont des minutes que je valorise et que j'apprécie. C'est important pour l'équipe de savoir qu'on a différentes possibilités. J'aime beaucoup Mayulu aussi, il s'est encore amélioré cette année. Ndjantou a performé et je suis sûr qu'il aura encore d'autres opportunités », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse.
Rebelotte contre l'AS Monaco ?
Par conséquent, Luis Enrique confirme qu'il a bien l'intention d'utiliser à nouveau Quentin Ndjantou dans ce rôle à l'avenir avec le PSG. D'ailleurs, les Parisiens seront à Monaco samedi à 17h, ce sera peut-être l'occasion pour le Titi parisien de se mettre à nouveau en évidence si jamais Luis Enrique estime qu'Ousmane Dembélé n'est pas encore à 100%.