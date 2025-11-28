PSG - Remplaçant de Dembélé : Luis Enrique confirme une grosse surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir pour la venue de Tottenham au Parc des Princes, Luis Enrique avait surpris tout le monde en titularisant Quentin Ndjantou au poste habituellement occupé par Ousmane Dembélé. Et la prestation du jeune attaquant du PSG a visiblement convaincu Luis Enrique qui se dit prêt à retenter l'expérience.

Pour la réception de Tottenham mercredi soir, Luis Enrique avait décidé de miser sur Quentin Ndjantou. Le Titi du PSG était aligné à la pointe de l'attaque en l'absence d'Ousmane Dembélé et a livré une prestation qui a largement plu à Luis Enrique.

Luis Enrique s'enflamme pour Ndjantou « C'est mon travail de chercher la potentielle équipe. Ndjantou a beaucoup de qualité et peut jouer partout. Cahque fois qu'un joueur entre sur le terrain, ce sont des minutes que je valorise et que j'apprécie. C'est important pour l'équipe de savoir qu'on a différentes possibilités. J'aime beaucoup Mayulu aussi, il s'est encore amélioré cette année. Ndjantou a performé et je suis sûr qu'il aura encore d'autres opportunités », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse.