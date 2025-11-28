PSG - Lucas Chevalier : Sa prochaine équipe déjà annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 40M€ lors du dernier mercato estival, Lucas Chevalier peine encore à se montrer à son avantage sous ses nouvelles couleurs. Marquinhos assure néanmoins la défense de son coéquipier et assure même qu'il sera dans quelques années le gardien numéro 1 de l'équipe de France, voire même le meilleur du monde à son poste.

Le PSG a opéré à un choix fort lors du dernier mercato estival en poussant Gianluigi Donnarumma au départ pour faire Lucas Chevalier afin de lui succéder. Recruté en provenance du LOSC pour 40M€, le gardien français de 24 ans peine pour le moment à convaincre les observateurs avec des performances pour le moins irrégulières, mais de son côté, Marquinhos annonce du lourd pour l'avenir de Chevalier. Et le capitaine du PSG annonce même qu'il sera titulaire dans une nouvelle équipe : l'équipe de France !

« Pas simple de rentrer dans cette équipe » « Je pense que le rôle des gardiens est toujours très important. Comme je l'ai dit, c'est toujours difficile de rentrer dans une équipe qui était championne, avec un gardien qui était très important, qui a fait des arrêts importants. Ce n'est pas aussi simple de rentrer et faire des matchs de haut niveau. Lui, on n'oublie pas que c'est encore un jeune gardien qui a beaucoup de marge de progression. Il montre déjà ses capacités, il l'a montré à Lille, il l'a montré en équipe de France, il essaie toujours de le montrer au Paris Saint-Germain », indique Marquinhos sur RMC sur l'intégration compliquée de Lucas Chevalier au PSG.