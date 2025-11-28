L'un des «meilleurs du monde» au PSG, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Lors de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Vitinha a éclaboussé de sa classe la pelouse du Parc des Princes. Auteur d'une performance XXL face à Tottenham ce mercredi soir, le numéro 17 du PSG a inscrit un triplé. Tombé sous le charme de Vitinha, Costinha n'a pas tari d'éloges à son égard.

Vitinha régale le PSG depuis de longs mois. Titularisé par Luis Enrique ce mercredi soir, l'international portugais a réalisé une nouvelle performance XXL, inscrivant un triplé face à Tottenham. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Costinha s'est totalement enflammé.

«Il est dans le top 5 avec Pedri, Neves, Barella, Bellingham» « Parler de Vitinha, ça me fait penser tout de suite aux gens qui, à Porto, à l'époque, disaient : " Il n'est pas assez fort physiquement, il ne va pas tenir." La plus grande qualité de Vitinha, c'est son cerveau. C'est un joueur d'une grande intelligence. Il sait se déplacer, trouver les zones libres, compenser et sait toujours comment faire vivre le ballon. Dans la gestion du temps, j'ai rarement vu un joueur aussi intelligent. Il sait ce que le jeu demande, toujours. Et en plus, il a ajouté les buts à sa panoplie, il avait besoin de ça. Ça lui donne une dimension de leader. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est capable de transformer un match, de faire basculer le rapport de force à lui seul. Il est l'un des meilleurs milieux du monde en ce moment, sans aucun doute », a développé Costinha, ex-international portugais.