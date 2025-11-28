PSG : Le transfert qui l’a tué…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Randal Kolo Muani, l’histoire d’amour n’est pas la même qu’avec Gonçalo Ramos. Arrivé en parallèle du prêt avec option d’achat de Ramos à la fin du mois d’août 2023 pour 90M€, Kolo Muani ne connaît pas la même trajectoire que le Portugais et ce, à cause du montant de son transfert d’après Dominique Séverac.

Gonçalo Ramos, au vu de ses performances lorsqu’il entre en jeu, dispose du rôle de super sub au PSG. Sous les ordres de Luis Enrique, l’international portugais se montre relativement efficace dans ces dispositions et garde donc une importance aux yeux de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Une considération sportive dont ne jouit pas Randal Kolo Muani malgré son doublé et sa passe décisive pour Richarlison mercredi soir pendant PSG - Tottenham (5-3) où il a été prêté pour la durée de la saison.

«Randal peut évoluer sur un côté, pas Ramos» Interpellé par un internaute du Parisien pendant un chat jeudi sur le site du média, Dominique Séverac a comparé les deux profils. « Randal peut évoluer sur un côté, pas Ramos. Il peut jouer en attaques rapides, pas Ramos. Mais Ramos possède un meilleur jeu de tête une finition plus clinique. Mentalement, je pense que les deux sont forts mais Ramos plus, compte tenu du fait qu'au PSG comme avec le Portugal, il ne part jamais titulaire. Il entre plutôt bien dans les matchs ».