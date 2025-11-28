PSG - Ousmane Dembélé : Son successeur déjà annoncé ?

Bousculé ce mercredi soir face à Tottenham, le PSG s’en est remis à Vitinha pour s’imposer (5-3). Le Portugais a livré une prestation XXL, étant l’auteur d’un triplé contre les Spurs. Forcément, cette performance n’est clairement pas passée inaperçue, de quoi faire dire à certains que Vitinha pourrait être le prochain Ballon d’Or. Et si le successeur d’Ousmane Dembélé se trouvait donc au PSG ?
En septembre dernier, Ousmane Dembélé recevait la plus prestigieuse des récompenses au terme d’une saison XXL avec le PSG : le Ballon d’Or. Consacré, le Français avait alors devancé Lamine Yamal (FC Barcelone) et son coéquipier à Paris, Vitinha. Depuis, le Portugais n’a clairement pas baissé de régime, bien au contraire. Le milieu de terrain du PSG multiplie les performances exceptionnelles, la dernière en date étant bien évidemment celle face à Tottenham avec un incroyable triplé pour Vitinha.
« Il sera le prochain Ballon d’or selon moi »
Entraîneur de Tottenham, Thomas Frank a donc été victime du talent de Vitinha ce mercredi soir. Hallucinant face au joueur du PSG, il a d’ailleurs balancé après la rencontre : « D’ailleurs, Vitinha. Le meilleur milieu de terrain du monde. Il sera le prochain Ballon d’or selon moi ». Alors que la saison est encore longue, la question du prochain Ballon d’Or, celui qui succèdera à Ousmane Dembélé, se pose d’ores et déjà et Vitinha est donc dans la discussions pour certains.
De la concurrence pour Vitinha !
Vitinha pourrait donc avoir son mot à dire pour le prochain Ballon d’Or. Mais voilà que la concurrence s’annonce déjà rude pour cette récompense. En effet, depuis le début de la saison, Kylian Mbappé, Harry Kane et Erling Braut Haaland n’en finissent plus d’affoler les statistiques. Eux aussi prétendent clairement au Ballon d’Or. Mais on le sait, tout devrait principalement se jouer lors de la prochaine Coupe du monde…
Alors, Vitinha peut-il être le prochain Ballon d’Or ?