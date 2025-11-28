PSG - Ousmane Dembélé : Son successeur déjà annoncé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Bousculé ce mercredi soir face à Tottenham, le PSG s’en est remis à Vitinha pour s’imposer (5-3). Le Portugais a livré une prestation XXL, étant l’auteur d’un triplé contre les Spurs. Forcément, cette performance n’est clairement pas passée inaperçue, de quoi faire dire à certains que Vitinha pourrait être le prochain Ballon d’Or. Et si le successeur d’Ousmane Dembélé se trouvait donc au PSG ?

En septembre dernier, Ousmane Dembélé recevait la plus prestigieuse des récompenses au terme d’une saison XXL avec le PSG : le Ballon d’Or. Consacré, le Français avait alors devancé Lamine Yamal (FC Barcelone) et son coéquipier à Paris, Vitinha. Depuis, le Portugais n’a clairement pas baissé de régime, bien au contraire. Le milieu de terrain du PSG multiplie les performances exceptionnelles, la dernière en date étant bien évidemment celle face à Tottenham avec un incroyable triplé pour Vitinha.

« Il sera le prochain Ballon d’or selon moi » Entraîneur de Tottenham, Thomas Frank a donc été victime du talent de Vitinha ce mercredi soir. Hallucinant face au joueur du PSG, il a d’ailleurs balancé après la rencontre : « D’ailleurs, Vitinha. Le meilleur milieu de terrain du monde. Il sera le prochain Ballon d’or selon moi ». Alors que la saison est encore longue, la question du prochain Ballon d’Or, celui qui succèdera à Ousmane Dembélé, se pose d’ores et déjà et Vitinha est donc dans la discussions pour certains.