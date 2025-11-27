Une star du PSG à l'étranger : Son départ est annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Achraf Hakimi se prépare pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, malgré sa récente blessure à la cheville gauche. Le joueur de 27 ans, déterminé à faire partie de l’aventure au Maroc, est en avance sur son programme de rééducation et devrait être prêt à temps, selon Dominique Sévérac.

Victime d’un tacle violent au début du mois contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi se remet d’une grosse entorse de la cheville gauche en gardant les yeux rivés sur la CAN, qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, chez lui au Maroc. « Ça va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal », confiait récemment le latéral droit du PSG sur Canal +.

Hakimi ne pense qu’à la CAN Alors qu’il a pu le suivre durant sa rééducation, le journaliste Bertrand Latour expliquait dimanche, sur le plateau du Canal Football Club, que le joueur de 27 ans n’avait qu’un objectif en tête. « Il ne pense qu’à ça, le match contre les Comores (21 décembre), c’est vraiment son objectif », confiait-il.