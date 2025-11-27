Une star du PSG à l'étranger : Son départ est annoncé !

Achraf Hakimi se prépare pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, malgré sa récente blessure à la cheville gauche. Le joueur de 27 ans, déterminé à faire partie de l’aventure au Maroc, est en avance sur son programme de rééducation et devrait être prêt à temps, selon Dominique Sévérac.
Victime d’un tacle violent au début du mois contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi se remet d’une grosse entorse de la cheville gauche en gardant les yeux rivés sur la CAN, qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, chez lui au Maroc. « Ça va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal », confiait récemment le latéral droit du PSG sur Canal +.
Hakimi ne pense qu’à la CAN
Alors qu’il a pu le suivre durant sa rééducation, le journaliste Bertrand Latour expliquait dimanche, sur le plateau du Canal Football Club, que le joueur de 27 ans n’avait qu’un objectif en tête. « Il ne pense qu’à ça, le match contre les Comores (21 décembre), c’est vraiment son objectif », confiait-il.
« Il sera au Maroc pour disputer tout ou partie de la CAN »
Interrogé par un internaute du Parisien, le journaliste Dominique Sévérac confie que la présence d’Achraf Hakimi à la CAN ne fait aucun doute : « Il sera au Maroc avec le Maroc pour disputer tout ou partie de la CAN (qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026). Il est en avance sur son programme de reprise donc je pense qu'il pourra jouer à partir des matchs à élimination directe. Le Maroc peut sortir de la poule sans lui, a priori. »