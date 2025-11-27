PSG - Vitinha : Le transfert annoncé en direct !

Vainqueur de Tottenham ce mercredi soir (5-3), le PSG a pu compter sur un Vitinha des grands soirs. En effet, le milieu de terrain a été l’auteur d’un triplé pour mettre le club de la capitale sur le chemin de la victoire. Une performance XXL qui fait dire à Eric Di Meco que Vitinha est le joueur essentiel au PSG, celui qu’il recruterait d’ailleurs plutôt qu’un Ousmane Dembélé.
3ème du dernier Ballon d’Or, Vitinha est actuellement au sommet de son art. Maitre à jouer du PSG au milieu de terrain, le Portugais n’en finit plus de réaliser des performances à couper le souffle. Ce mercredi, face à Tottenham, il a inscrit un triplé. Un match XXL qui fait de Vitinha le joueur essentiel du PSG devant Ousmane Dembélé ?
« Je prends Vitinha »
La question a été posée à Eric Di Meco au micro de RMC. L’ancien de l’OM a alors été très clair à propos de ce débat. C’est ainsi qu’il a expliqué à propos de Vitinha et Ousmane Dembélé au PSG : « Moi, c’est simple, demain, j’ai un club, j’ai les sous pour acheter un des deux, je prends Vitinha. Mais les yeux fermés ».
« Le mec c’est 50 matchs par saison, de haut niveau même de très haut niveau »
Ayant donc une nette préférence pour Vitinha, Eric Di Meco a ajouté : « Donc moi je fonce sur Vitinha ? Il n’y a pas photo. Le mec c’est 50 matchs par saison, de haut niveau même de très haut niveau ».