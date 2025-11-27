PSG - Vitinha : Le transfert annoncé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de Tottenham ce mercredi soir (5-3), le PSG a pu compter sur un Vitinha des grands soirs. En effet, le milieu de terrain a été l’auteur d’un triplé pour mettre le club de la capitale sur le chemin de la victoire. Une performance XXL qui fait dire à Eric Di Meco que Vitinha est le joueur essentiel au PSG, celui qu’il recruterait d’ailleurs plutôt qu’un Ousmane Dembélé.

3ème du dernier Ballon d’Or, Vitinha est actuellement au sommet de son art. Maitre à jouer du PSG au milieu de terrain, le Portugais n’en finit plus de réaliser des performances à couper le souffle. Ce mercredi, face à Tottenham, il a inscrit un triplé. Un match XXL qui fait de Vitinha le joueur essentiel du PSG devant Ousmane Dembélé ?

« Je prends Vitinha » La question a été posée à Eric Di Meco au micro de RMC. L’ancien de l’OM a alors été très clair à propos de ce débat. C’est ainsi qu’il a expliqué à propos de Vitinha et Ousmane Dembélé au PSG : « Moi, c’est simple, demain, j’ai un club, j’ai les sous pour acheter un des deux, je prends Vitinha. Mais les yeux fermés ».