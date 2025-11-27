Mercato : Un attaquant va signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comment souvent, le PSG est actif en coulisses pour prolonger le contrat de plusieurs de ses cadres. Et malgré son très mauvais passage actuel, Bradley Barcola devrait bel et bien signer un nouveau bail avec le club de la capitale. Malgré l'intérêt de Liverpool, un départ de l'ailier français n'est donc pas prévu pour le moment.

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola traverse une période compliquée. Malgré les nombreuses absences dans le secteur offensif, l'ancien ailier de l'OL peine à s'imposer au PSG et à devenir incontournable. Cependant, selon les informations de Dominique Séverac, journaliste du Parisien, sa prolongation de contrat n'est absolument pas remis en question.

Barcola va prolonger au PSG ! « Barcola est arrivé à l'été 2023 et son bilan au PSG est globalement positif. Il traverse une période affreuse depuis deux mois, qui ne remet pas en cause ses états de service ni sa prolongation en cours. Il a 23 ans ! », rappelle-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.