Le PSG fait un pari à 55M€, ça vire au fiasco ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Gianluigi Donnarumma semblait être au sommet de son art en seconde partie de saison dernière, étant l’un des artisans du succès du PSG en Ligue des champions. Et pourtant, le portier de 26 ans a pris la porte en témoignant de la signature de Lucas Chevalier recruté au LOSC. Un investissement à 55M€ qui pèse (trop) lourd sur ses épaules d’après Emmanuel Petit.

En août dernier, quelques semaines après le sacre du PSG à Munich en finale de Ligue des champions face à l’Inter (5-0), le club de la capitale officialisait le transfert de Lucas Chevalier grâce à un accord à 40M€ + 15M€ de bonus convenu avec le LOSC. Un message clair envoyé à Gianluigi Donnarumma qui était pourtant l’un des artisans de la victoire du PSG en C1.

«Un garçon qui peine à trouver sa place dans un vestiaire qui a été champion d’Europe» Donnarumma a été poussé vers la sortie et remplacé donc par Lucas Chevalier. Un choix fort, mais risqué en forme de pari sur l’avenir. Recruté pour ses aptitudes ballon au pied, l’international français de 23 ans ne fait pas l’unanimité pour ses débuts au PSG. Après la victoire parisienne face à Tottenham pour la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions mercredi soir (5-3), Emmanuel Petit a dressé un constat alarmant sur la signature de Lucas Chevalier à l’After Foot. « C’est un garçon qui n’évolue pas du tout dans le même registre qu’à Lille, à la fois dans le vestiaire, mais également sur le terrain. Un garçon qui peine à trouver sa place dans un vestiaire qui a été champion d’Europe et qui succède à l’immense Donnarumma de l’année dernière. Il peine à le remplacer ».