C'est signé : Le PSG officialise un transfert en public !

C'était la surprise du onze de départ contre Tottenham mercredi soir. Quentin Ndjantou était titularisé en position de faux numéro 9 aux côtés de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. En conférence de presse, Luis Enrique a évidemment salué la performance du Titi du PSG, le considérant même que une vraie recrue.

Lancé dans le grand bain cette saison, Quentin Ndjantou était titulaire mercredi soir pour la venue de Tottenham au Parc des Princes. Présent dans le onze de départ pour la première fois en Ligue des champions, le Titi du PSG s'est démené sur le front de l'attaque. Une prestation qui a grandement plu à Luis Enrique qui considère même Quentin Ndjantou comme sa première recrue du mercato.

Luis Enrique fan de Quentin Ndjantou « Pour être honnête, je pense qu'il a été sensationnel. Il a la capacité d'avoir le ballon, de jouer comme numéro 9, mais en même temps, de donner de la continuité. Il a beaucoup de mobilité, il a joué partout, il a montré sa personnalité. Je suis très content. C'est une vraie recrue », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.