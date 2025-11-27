Un crack à l’OM : Transfert historique en vue ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Profitant de l’absence d’Amine Gouiri pour cause de blessure, Robinio Vaz a parfaitement su saisir sa chance pour montrer tout son talent. A seulement 18 ans, l’attaquant de l’OM crève l’écran et forcément, les performances de l’Olympien ne passent pas inaperçues. De grands clubs européens seraient ainsi déjà à l’affût pour Robinio Vaz. De quoi permettre à l’OM de toucher une grosse indemnité de transfert ?

La jeunesse prend le pouvoir à l’OM. Alors que Darryl Bakola a fait forte impression face à Newcastle en Ligue des Champions, ces dernières semaines, les caméras étaient braquées vers Robinio Vaz. Recruté en 2024 en provenance de Sochaux, l’attaquant de 18 ans a tapé dans l’oeil de Roberto De Zerbi et lui a parfaitement rendu la confiance accordée sur le terrain. En effet, l’Olympien a été l’auteur de grosses performances pour son âge, avec notamment des buts décisifs pour l’OM. De quoi promettre à Robinio Vaz un avenir radieux. Mais avec quel club ?

Ça commence à s’agiter pour Robinio Vaz Aujourd’hui, Robinio Vaz fait donc le bonheur de l’OM. Cela va-t-il durer encore longtemps ? Alors que le crack de Roberto De Zerbi est sous contrat jusqu’en 2028, il a été question d’une prolongation dernièrement. Un nouveau bail qui pourrait alors éloigner les clubs intéressés. Et voilà que ça commencerait à se presser au portillon pour Robinio Vaz. En effet, Chelsea, Arsenal, le Bayern Munich ou encore Naples ont été annoncés sur les rangs pour l’attaquant marseillais.