OM : Il fait grève pour son transfert, c’est raté !

Le vestiaire de l’OM est à présent représenté par Leonardo Balerdi. Une volonté de Roberto De Zerbi dès sa prise de fonctions à l’été 2024. Cependant, un an avant les faits, un supporter a lancé une grève de la faim afin de faire pression sur la direction pour que Balerdi soit vendu. L’Argentin raconte.

Au printemps 2023, Leonardo Balerdi traversait une passe sportive assez difficile. Et notamment en raison de deux performances : une défaite en Ligue 1 face au PSG (3-0) ainsi qu’une élimination contre Annecy en quart de finale de la Coupe de France 2023 (2-2 puis 6-7 aux tirs au but). La goutte d’eau qui a fait déborder le vase était le nul concédé contre Strasbourg (2-2). Dès lors, un supporter résigné s’était placé devant la Commanderie un lundi matin avec une revendication spécifique.

«Balerdi, dehors ! Stop, on ne veut plus de toi» Un supporter de l’OM s’est mis en grève de la faim tant que Leonardo Balerdi sera un joueur de l’Olympique de Marseille. Le tout avec une pancarte en carton sur laquelle on pouvait notamment lire des messages du genre : « Balerdi, dehors ! Stop, on ne veut plus de toi. Le peuple marseillais ne veut plus de toi. Je fais la grève de la faim. Virez Balerdi. Respecte nous, merci ».