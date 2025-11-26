Un joueur de l'OM condamné à perpétuité, la folle annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le cas Mason Greenwood continue de faire parler, Bertrand Latour a évoqué le sujet, estimant que le joueur de l'OM avait en quelque sorte déjà purgé une peine à perpétuité pour ses accusations de violences conjugales, puisqu'il ne sera jamais convoqué avec la sélection anglaise, ce qui représente déjà une énorme sanction.

Compte tenu du fait que l'OM affrontait Newcastle ce mardi soir, le cas Mason Greenwood a grandement fait parler. Et pour cause, le numéro 10 marseillais avait été poussé à l'exil de son pays d'origine après les accusations de tentative de viol et de violences conjugales dont il a fait l'objet. D'ailleurs, il n'est plus le bienvenu en Angleterre où un retour en sélection n'est clairement plus envisagé, ce qui est comparé à une peine à perpétuité par le journaliste de Canal+ Bertrand Latour.

Bertrand Latour évoque le cas Greenwood « C'est sûr que s'il n'y a pas ces histoires-là, il ne serait pas à l'OM, il n'aurait pas été un joueur de Getafe. Il était promis au très haut niveau en Angleterre. La précocité de son avènement avait d'ailleurs été impressionnante. Il est de toute manière déjà pénalisé par ce qui lui est arrivé, sinon, il ne serait pas un joueur de Marseille. Mais ce sont des sujets délicats parce que ça pose la question de la condamnation à perpétuité », confie-t-il sur le plateau du Canal Champions Club avant de poursuivre.