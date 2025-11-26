Un joueur de l'OM condamné à perpétuité, la folle annonce !

Alors que le cas Mason Greenwood continue de faire parler, Bertrand Latour a évoqué le sujet, estimant que le joueur de l'OM avait en quelque sorte déjà purgé une peine à perpétuité pour ses accusations de violences conjugales, puisqu'il ne sera jamais convoqué avec la sélection anglaise, ce qui représente déjà une énorme sanction.
Compte tenu du fait que l'OM affrontait Newcastle ce mardi soir, le cas Mason Greenwood a grandement fait parler. Et pour cause, le numéro 10 marseillais avait été poussé à l'exil de son pays d'origine après les accusations de tentative de viol et de violences conjugales dont il a fait l'objet. D'ailleurs, il n'est plus le bienvenu en Angleterre où un retour en sélection n'est clairement plus envisagé, ce qui est comparé à une peine à perpétuité par le journaliste de Canal+ Bertrand Latour.
Bertrand Latour évoque le cas Greenwood
« C'est sûr que s'il n'y a pas ces histoires-là, il ne serait pas à l'OM, il n'aurait pas été un joueur de Getafe. Il était promis au très haut niveau en Angleterre. La précocité de son avènement avait d'ailleurs été impressionnante. Il est de toute manière déjà pénalisé par ce qui lui est arrivé, sinon, il ne serait pas un joueur de Marseille. Mais ce sont des sujets délicats parce que ça pose la question de la condamnation à perpétuité », confie-t-il sur le plateau du Canal Champions Club avant de poursuivre.
«Il ne pourra plus jouer en sélection anglaise»
« C'est à dire que toute sa vie, il va payer cette erreur-là, une erreur qui n'a pas été condamné par la justice, puisque toute sa vie il ne pourra plus jouer en sélection anglaise. C'est déjà une énorme sanction. Après est-ce que Marseille aurait du le prendre ou pas le prendre, c'est très délicat d'y répondre. Mais je pense que les propos de De Zerbi sont quand même maladroits parce que les images ont été impressionnantes. Je comprends qu'il veuille défendre son joueur, mais les images on les a vues », ajoute Bertrand Latour.