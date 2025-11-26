OM - Affaire de violences conjugales : La nouvelle annonce sur Greenwood qui va faire parler

Pierrick Levallet

Mason Greenwood traîne encore quelques casseroles derrière lui. Il y a quelques années, l’attaquant de l’OM a fait l’objet d’une véritable polémique après des révélations de violences faites à sa femme. Samir Nasri estime toutefois que si cette dernière lui a finalement pardonné, alors tout le monde peut passer à autre chose.

Mason Greenwood continue de faire parler de lui malgré lui. Aujourd’hui joueur de l’OM, l’international anglais a fait l’objet d’une véritable polémique il y a quelques années lorsqu’il évoluait encore à Manchester United. Sa femme avait en effet révélé les violences que le joueur de 24 ans lui faisait subir à l’époque.

Les charges retenues contre Greenwood ont été abandonnées Finalement, les charges retenues contre Mason Greenwood avaient été abandonnées. Sa femme, elle, avait finalement accordé son pardon à l’attaquant anglais. Samir Nasri estime donc que tout le monde peut passer à autre chose si cette dernière a réussi à tourner la page.