Mesut Özil à l’OM, l’annonce surprise en direct !

Titulaire pour la première fois de sa carrière en professionnel mardi lors de la réception de Newcastle (2-1), Darryl Bakola a vu son bon match ponctué par une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang sur le premier but de l’OM. Ce que le Gabonais avait prédit, surnommant même son jeune coéquipier Mesut Özil, avec qui il a joué à Arsenal.

Roberto De Zerbi avait préparé une grosse surprise mardi soir. Pour la réception de Newcastle en Ligue des champions, l’entraîneur de l’OM a décidé de lancer Darryl Bakola. C’était une première titularisation en professionnel pour le milieu de terrain âgé de 17 ans, positionné comme meneur de jeu, rentré seulement à cinq reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison, pour 24 minutes de jeu au total.

« C’est le mix de la jeunesse et des anciens » Mardi, Darryl Bakola en a joué 62 et s’est même distingué par une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang sur le but égalisateur de l’OM. « C’est la force d’équipe. C’est le mix de la jeunesse et des anciens. Super content. Par contre, il faudra lui demander ce qu’est son surnom, parce que j’ai dit qu’il allait faire une passe décisive », a réagi l’international gabonais au micro de Canal+, dans une interview avec son jeune coéquipier.