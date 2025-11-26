OM : La bagarre qui l’a brisé…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien qu’ils ne soient tous deux restés qu’une seule saison sur la Canebière, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont noué des liens d’amitié assez forts avec Leonardo Balerdi. C’est le discours tenu par le capitaine de l’Olympique de Marseille en interview avec The Guardian. Une épreuve difficile à surmonter pour l’Argentin.

Les faits remontent au 15 août dernier. Pour le lever de rideau de la saison 2025/2026 de Ligue 1, l’OM se déplaçait au Roazhon Park afin d’y affronter le Stade Rennais. A savoir, le club que les hommes de Roberto De Zerbi avaient rencontrés lors de l’ultime journée de championnat la saison précédente. Victorieux au Vélodrome le 17 mai (4-2), l’Olympique de Marseille a sombré contre les Rennais pourtant en infériorité numérique cet été (0-1).

«Deux amis qui devaient partir» A la fin du match, une bagarre a éclaté dans le vestiaire de l’OM entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Ce qui a valu un transfert aux deux protagonistes de l’altercation à l’AC Milan et à Bologne pour l’Anglais. Capitaine du groupe marseillais, Leonardo Balerdi a eu du mal à faire le deuil de sa relation avec les deux joueurs. « Cela a été très difficile pour moi, car cela ne concernait pas seulement deux coéquipiers, mais deux amis qui devaient partir ».