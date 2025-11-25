Mason Greenwood en équipe de France : La folle annonce de Daniel Riolo !

Alors qu'il n'est plus convoqué en Angleterre depuis qu'il a été accusé de viol et d'agression sexuelle, Mason Greenwood cherche à changer de nationalité sportive avant de jouer avec la Jamaïque. Interrogé sur le sujet, Daniel Riolo estime qu'il comprend parfaitement les Anglais puisqu'il n'en voudrait pas non en équipe de France.
Riolo ne voudrait pas de Greenwood en Bleus
« Je ne sais même pas comment dire ça… Moi, j’essaye à chaque fois de m’enlever ce truc de la tête. Je regarde ses matches, je fais tout pour ne pas y penser, mais il ne faut surtout pas m’y faire penser, car moi un type qui, un jour, a frappé de cette façon une femme, peu importe qu’il y ait pardon, pour moi c’est impossible. Si un jour, un type a pu faire un truc pareil, pour moi c’est une ordure finie et j’en ai rien à foutre qu’il mette des buts », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Je ne voudrais pas qu’il mette le maillot de l’équipe de France s’il était Français»
« Maintenant, je m’efforce à chaque fois de ne pas y penser car on l’a dit quand il est arrivé, on va évacuer car à chaque fois ça va revenir, là ça revient car il y a les journalistes anglais, mais moi je ne veux plus y penser. Mais si on en parle, pour moi c’est pas un fait divers anodin. C’est un truc précis, t’as un homme, un jour, qui a été capable de mettre une tanné comme ça à une femme, pour moi c’est impardonnable et ce type-là est une ordure. Maintenant, je l’ai dit, ça faisait plus d’un an que je ne l’avais pas dit, passons à autre chose. Et je comprends que les Anglais ne pardonnent pas et qu’il ne remette jamais le maillot de l’Angleterre, ce n’est pas possible. Et je ne voudrais pas qu’il mette le maillot de l’équipe de France s’il était Français », ajoute Daniel Riolo.