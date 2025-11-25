Mason Greenwood en équipe de France : La folle annonce de Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il n'est plus convoqué en Angleterre depuis qu'il a été accusé de viol et d'agression sexuelle, Mason Greenwood cherche à changer de nationalité sportive avant de jouer avec la Jamaïque. Interrogé sur le sujet, Daniel Riolo estime qu'il comprend parfaitement les Anglais puisqu'il n'en voudrait pas non en équipe de France.

Accusé de viol et d'agression sexuelle par sa compagne, Mason Greenwood n'est clairement plus le bienvenu en Angleterre, comme en témoigne son absence récurrente en sélection malgré ses prestations à l'OM. Une situation évoquée par Daniel Riolo qui comprend parfaitement le ressenti des Anglais puisqu'il ne voudrait pas de Mason Greenwood en équipe de France.

Riolo ne voudrait pas de Greenwood en Bleus « Je ne sais même pas comment dire ça… Moi, j’essaye à chaque fois de m’enlever ce truc de la tête. Je regarde ses matches, je fais tout pour ne pas y penser, mais il ne faut surtout pas m’y faire penser, car moi un type qui, un jour, a frappé de cette façon une femme, peu importe qu’il y ait pardon, pour moi c’est impossible. Si un jour, un type a pu faire un truc pareil, pour moi c’est une ordure finie et j’en ai rien à foutre qu’il mette des buts », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.