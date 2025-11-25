«Une claque dans la gu*ule» : Le coup de pression à l’OM !

L'Olympique de Marseille est sous pression avant de rencontrer Newcastle au Vélodrome. Avec seulement trois points au compteur, l'OM n’a plus vraiment le droit à l’erreur pour garder un espoir de qualification en Ligue des champions. Éric Di Meco, consultant sur RMC, a souligné l'urgence de la situation après la défaite face à l’Atalanta (0-1).
La bande à De Zerbi joue gros mardi soir. 25e au classement général avec 3 points au compteur, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation d’obtenir un résultat contre Newcastle au Vélodrome à quatre journées de la fin pour espérer se qualifier pour les barrages. Présent dans l’émission Rothen s’enflamme à la veille de ce rendez-vous, Éric Di Meco est revenu sur le parcours des Marseillais, battus lors du dernier match contre l’Atalanta (0-1).
« Face à l'Atalanta ça a été une grande claque dans la gueule »
« La différence qu’il y avait entre les deux équipes, et on ne parle pas ni des actions de jeu, des penaltys, du résultat qui aurait dû être différent, on parle du jeu. Ce soir-là face à l'Atalanta, ça a été une grande claque dans la gueule la différence entre l’Atalanta et l’OM. C'est en ce sens que le match contre Newcastle est important », confie le consultant sur RMC.
Le coup de pression d’Éric Di Meco
« Depuis quelques semaines, j’attends que De Zerbi ait toute son équipe. Je pense comme lui que l’OM a un effectif intéressant cette année pour atteindre les objectifs en Ligue 1, voire en Ligue des champions », poursuit l’ancien joueur de l’OM, évoquant ensuite les prochaines échéances du club, affrontant l’Union St-Gilloise, Liverpool et le Club Bruges en Ligue des champions après Newcastle. « Si avec notre budget, nous ne sommes pas capables de gagner deux matches contre des équipes belges, nous n'avons rien à faire en barrages, explique Di Meco. Si demain tu fais un nul à la maison contre Newcastle en faisant un bon match, ce sera important déjà ».