OM : C’est fini pour Greenwood, l’annonce à l’étranger….

Mason Greenwood, poussé vers la sortie par Manchester United et exclu de la sélection anglaise suite à des accusations de violences conjugales, s'apprête à affronter Newcastle en Ligue des champions. Malgré le niveau affiché avec l’OM, un retour de l’Anglais en sélection est exclu comme l’explique un journaliste.

La rencontre de Ligue des champions face à Newcastle prévue mardi soir s’annonce particulière pour Mason Greenwood, affrontant pour la première fois une équipe anglaise depuis son départ mouvementé de Manchester United en 2023. L’attaquant de l’OM avait été poussé vers la sortie, et banni de la sélection nationale, après les accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet. Pour Daniel Taylor, reporter à The Athletic, un retour du joueur chez les Three Lions reste exclu.

« La FA ne prendra jamais le risque de cautionner son retour » « Au-delà du fait que la sélection anglaise dispose déjà de très bons attaquants, la FA (Fédération anglaise) ne prendra jamais le risque de cautionner son retour en équipe nationale, confie-t-il auprès de L'Équipe. Une telle décision susciterait une controverse d'ampleur, et pas seulement au sein des supportrices des Trois Lions. »