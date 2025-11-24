OM : Transfert de Rabiot, c’est la folie à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Transféré à l’AC Milan en toute fin de mercato suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot manque certainement à l’OM. En tout cas, l’international Français se régale chez les Rossoneri, où il a été grandement encensé par la presse italienne suite à sa prestation contre l’Inter lors du derby ce dimanche soir.

Un élément important qui doit sans doute manquer à Roberto De Zerbi. Ayant réalisé une très bonne saison à l’OM l’an passé, Adrien Rabiot s’en est allé. Le Français, qui s’est battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire marseillais, a été transféré à l’AC Milan contre 7M€.

Rabiot brille en Italie Une chose est sûre, le club milanais a réalisé une belle affaire. Ayant déjà disputé cinq matchs avec les Rossoneri, Rabiot retrouve ses marques en Serie A aux côtés de Luka Modric et Youssouf Fofana. Ce dimanche soir, le Français a délivré une belle prestation contre l’Inter lors du derby della Madonnina (0-1).