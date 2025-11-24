OM : Transfert de Rabiot, c’est la folie à l’étranger !

Transféré à l’AC Milan en toute fin de mercato suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot manque certainement à l’OM. En tout cas, l’international Français se régale chez les Rossoneri, où il a été grandement encensé par la presse italienne suite à sa prestation contre l’Inter lors du derby ce dimanche soir.
Un élément important qui doit sans doute manquer à Roberto De Zerbi. Ayant réalisé une très bonne saison à l’OM l’an passé, Adrien Rabiot s’en est allé. Le Français, qui s’est battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire marseillais, a été transféré à l’AC Milan contre 7M€.
Rabiot brille en Italie
Une chose est sûre, le club milanais a réalisé une belle affaire. Ayant déjà disputé cinq matchs avec les Rossoneri, Rabiot retrouve ses marques en Serie A aux côtés de Luka Modric et Youssouf Fofana. Ce dimanche soir, le Français a délivré une belle prestation contre l’Inter lors du derby della Madonnina (0-1).
« Une acquisition décisive » pour Milan
Un derby qui a permis aux hommes de Massimiliano Allegri de prendre la deuxième place du classement de Serie A. De son côté, la Gazzetta Dello Sport a salué la prestation de Rabiot : « Quand il est là, on le sent. Son retour après blessure renforce le milieu de terrain : il couvre, repart balle au pied et guide ses coéquipiers. Une acquisition décisive. »