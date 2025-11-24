Transfert à 7M€ : L’OM emploie une méthode complètement folle !

Joueur de l’OM de 1989 à 1992, Chris Waddle a laissé son empreinte dans l’histoire du club phocéen. Recruté en provenance de Tottenham, l’Anglais avait été acheté pour l’équivalent de 7M€ à l’époque. Un gros investissement de la part de l’OM, qui avait alors pris un énorme risque à ce moment. En effet, Jean-Pierre Bernès, ancien directeur général, a révélé une folle anecdote.
Aujourd’hui, pour recruter un joueur, les clubs emploient des méthodes méticuleuses et n’hésitent pas à aller le voir jouer à de nombreuses reprises. En 1989, pour recruter Chris Waddle alors à Tottenham, l’OM avait opté pour un mode opératoire inattendu. C’est ce qu’a révélé Jean-Pierre Bernès, directeur général olympien à cette époque, à l’occasion de son passage dans le podcast Ils font Marseille.
« On va s’installer, on va regarder une vidéo d’un match et on doit choisir un joueur de Tottenham »
« Un jour, Tapie m’appelle dans l’après-midi, pour me dire de monter à Paris avec Gérard Gili. On prend l’avion, on monte à Paris, on arrive chez lui. On dîne et après il nous dit : « On va s’installer, on va regarder une vidéo d’un match et on doit choisir un joueur de Tottenham. Il y en a deux, il faut en choisir un des deux ». Il y avait Waddle et Walsh », a-t-il commencé par raconter concernant le recrutement de Chris Waddle à l’OM.
« A la fin on a dit qu’on prenait Waddle »
Jean-Pierre Bernès a ensuite ajouté : « On a regardé ce match et à la fin on a dit qu’on prenait Waddle. C’est le seul joueur, soyez rassurés, qui a été recruté, qu’on a jamais vu et on a regardé une vidéo. Quand vous regardez ce que ça a fait après… ».