Transfert à 7M€ : L’OM emploie une méthode complètement folle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l’OM de 1989 à 1992, Chris Waddle a laissé son empreinte dans l’histoire du club phocéen. Recruté en provenance de Tottenham, l’Anglais avait été acheté pour l’équivalent de 7M€ à l’époque. Un gros investissement de la part de l’OM, qui avait alors pris un énorme risque à ce moment. En effet, Jean-Pierre Bernès, ancien directeur général, a révélé une folle anecdote.

Aujourd’hui, pour recruter un joueur, les clubs emploient des méthodes méticuleuses et n’hésitent pas à aller le voir jouer à de nombreuses reprises. En 1989, pour recruter Chris Waddle alors à Tottenham, l’OM avait opté pour un mode opératoire inattendu. C’est ce qu’a révélé Jean-Pierre Bernès, directeur général olympien à cette époque, à l’occasion de son passage dans le podcast Ils font Marseille.

« On va s’installer, on va regarder une vidéo d’un match et on doit choisir un joueur de Tottenham » « Un jour, Tapie m’appelle dans l’après-midi, pour me dire de monter à Paris avec Gérard Gili. On prend l’avion, on monte à Paris, on arrive chez lui. On dîne et après il nous dit : « On va s’installer, on va regarder une vidéo d’un match et on doit choisir un joueur de Tottenham. Il y en a deux, il faut en choisir un des deux ». Il y avait Waddle et Walsh », a-t-il commencé par raconter concernant le recrutement de Chris Waddle à l’OM.