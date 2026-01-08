Antoine Dupont - Le clash improbable : «Ce sont des imbéciles»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré depuis maintenant plusieurs années comme un people à part entière, Antoine Dupont occupe une place très particulière dans le paysage médiatique du rugby français. Un statut que certains puristes ont beaucoup de mal à supporter, et Dupont se fait régulièrement critiqué à ce sujet. Mais de son côté, Max Guazzini assure sa défense et clashe les détracteurs de la star du XV de France.

Antoine Dupont a-t-il changé depuis qu'il est devenu la grande star du rugby français ? Le demi de mêlée du Stade Toulousain, considéré comme le meilleur joueur du monde, est devenu un people à part entière depuis quelques années comme en témoigne notamment la médiatisation de son couple avec l'ancienne miss France, Iris Mittenaere. De nombreux amateurs de Rugby estiment d'ailleurs que Dupont en fait beaucoup trop en s'affichant de la sorte, et regrettent que le capitaine du XV de France soit devenu aussi people et ait perdu de son authenticité.

« Et alors ? C’est quoi le problème ? » Mais ces critiques ne sont pas du tout du goût de Max Guazzini, l'ancien président emblématique du Stade Français, qui avait clashé les détracteurs d'Antoine Dupont de manière improbable en septembre dernier dans les colonnes du Midi Olympique : « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? », lâche sèchement Guazzini pour assurer la défense de Dupont.