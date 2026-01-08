Transfert «à vie» à l’OM, la grande annonce dans la presse !

Deux ans après son départ du LOSC pour la Juventus, Timothy Weah a fait son retour en France l’été dernier, à l’OM, où il se sent très bien. À tel point que l’international américain n’écarte pas la possibilité de rester « pour la vie ». En attendant, il a envie d’entrer dans l’histoire du club en remportant un trophée, ce qui lui fait défaut depuis 2012.
Si peu d’observateurs étaient convaincus par son arrivée en provenance de la Juventus l’été dernier, Timothy Weah est en train de faire taire ses détracteurs. Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, l’avait même cité parmi les plus belles trouvailles du mercato estival.
« Si je peux rester pour la vie, pourquoi pas ! »
« C’est une belle marque de reconnaissance. Ça montre l’amour du club, de la direction et du coach. C’est aussi pour tout cela que je joue à ce niveau et que je peux encore m’améliorer », a répondu Timothy Weah quand Le Parisien l’a interrogé sur les propos de Medhi Benatia. « Je suis très heureux : Marseille, c’est chez moi. Si je peux rester pour la vie, pourquoi pas ! »
« J’ai envie de rentrer dans l’histoire du club »
Relancé sur comment il voit la suite avec l’OM, Timothy Weah a ajouté : « J’espère positive ! Ça passe par gagner des titres ici. Quand tu mets la barre haut, c’est important de se battre pour des titres et de s’en donner les moyens. Ça fait longtemps que l’OM n’a pas gagné de trophée. J’ai envie de rentrer dans l’histoire du club. On a une opportunité cette saison. »