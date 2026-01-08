Transfert «à vie» à l’OM, la grande annonce dans la presse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son départ du LOSC pour la Juventus, Timothy Weah a fait son retour en France l’été dernier, à l’OM, où il se sent très bien. À tel point que l’international américain n’écarte pas la possibilité de rester « pour la vie ». En attendant, il a envie d’entrer dans l’histoire du club en remportant un trophée, ce qui lui fait défaut depuis 2012.

Si peu d’observateurs étaient convaincus par son arrivée en provenance de la Juventus l’été dernier, Timothy Weah est en train de faire taire ses détracteurs. Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, l’avait même cité parmi les plus belles trouvailles du mercato estival.

« Si je peux rester pour la vie, pourquoi pas ! » « C’est une belle marque de reconnaissance. Ça montre l’amour du club, de la direction et du coach. C’est aussi pour tout cela que je joue à ce niveau et que je peux encore m’améliorer », a répondu Timothy Weah quand Le Parisien l’a interrogé sur les propos de Medhi Benatia. « Je suis très heureux : Marseille, c’est chez moi. Si je peux rester pour la vie, pourquoi pas ! »