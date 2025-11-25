Transfert à l’OM : Un attaquant confirme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Souvent annoncé dans le viseur de l’OM lors des dernières périodes de mercato, Giacomo Raspadori a confirmé les rumeurs. Passé de Naples à l’Atlético Madrid cet été, l’attaquant âgé de 25 ans, qui a connu Roberto De Zerbi à Sassuolo, a assuré que Marseille avait essayé de s’attacher ses services, sans y parvenir.

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Giacomo Raspadori a confirmé qu’il aurait pu porter le maillot de l’OM. Interrogé sur un intérêt de l’AS Rome, l’international italien (45 sélections, 11 buts), ancien joueur de Roberto De Zerbi à Sassuolo, avant de rejoindre Naples, puis l’Atlético Madrid l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 22M€, a assuré que Marseille avait insisté davantage que la Louve.

« Le Marseille de De Zerbi a insisté davantage » « En janvier dernier, il y a eu un intérêt parce que je jouais peu à Naples, mais rien de concret. Le Marseille de De Zerbi a insisté davantage, en hiver et en été, puis rien ne s'est fait. Mais je le considère comme un entraîneur déterminant pour moi, depuis que j'étais joueur de la Primavera de Sassuolo. Je le qualifierais de père footballistique », a confié Giacomo Raspadori.