Transfert à l’OM : Un attaquant confirme !

Souvent annoncé dans le viseur de l’OM lors des dernières périodes de mercato, Giacomo Raspadori a confirmé les rumeurs. Passé de Naples à l’Atlético Madrid cet été, l’attaquant âgé de 25 ans, qui a connu Roberto De Zerbi à Sassuolo, a assuré que Marseille avait essayé de s’attacher ses services, sans y parvenir.
Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Giacomo Raspadori a confirmé qu’il aurait pu porter le maillot de l’OM. Interrogé sur un intérêt de l’AS Rome, l’international italien (45 sélections, 11 buts), ancien joueur de Roberto De Zerbi à Sassuolo, avant de rejoindre Naples, puis l’Atlético Madrid l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 22M€, a assuré que Marseille avait insisté davantage que la Louve.
« Le Marseille de De Zerbi a insisté davantage »
« En janvier dernier, il y a eu un intérêt parce que je jouais peu à Naples, mais rien de concret. Le Marseille de De Zerbi a insisté davantage, en hiver et en été, puis rien ne s'est fait. Mais je le considère comme un entraîneur déterminant pour moi, depuis que j'étais joueur de la Primavera de Sassuolo. Je le qualifierais de père footballistique », a confié Giacomo Raspadori.
« Remporter à nouveau le championnat a été un exploit incroyable »
L’attaquant âgé de 25 ans ne regrette pas d’être resté à Naples jusqu’à la fin de la saison, avec un titre de champion d’Italie au bout : « J’ai bien fait de rester à Naples jusqu’en juin ? Oui. J'ai pris cette décision après avoir parlé avec Conte, qui m'a dit que je deviendrais important à long terme, et c'est ce qui s'est passé, même si j'ai malheureusement dû profiter de la blessure de certains de mes coéquipiers. Remporter à nouveau le championnat a été un exploit incroyable. »