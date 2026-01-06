Kylian Mbappé est remplacé, le gros craquage en public !

Amadou Diawara

Victime d'une entorse du genou gauche, Kylian Mbappé était forfait pour la réception du Betis ce dimanche. Sans son meilleur buteur, le Real Madrid a tout de même cartonné le club basé à Séville. Toutefois, Vinicius Jr n'était pas vraiment heureux de jouer aux côtés de Gonzalo Garcia, le remplaçant de Kylian Mbappé.

Ce dimanche, le Real Madrid avait rendez-vous avec le Betis. Victime d'une entorse du genou gauche, Kylian Mbappé a manqué cette rencontre.

Real-Betis : Vinicius Jr était agacé contre Gonzalo Pour remplacer Kylian Mbappé, Xabi Alonso a décidé de faire confiance à Gonzalo Garcia. Un choix payant, puisque le crack espagnol de 21 ans a été l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid (5-1) ce dimanche. En effet, Gonzalo Garcia a inscrit un triplé face au Betis. Malgré tout, Vinicius Jr était agacé contre lui durant la rencontre.