Kylian Mbappé est remplacé, le gros craquage en public !

Victime d'une entorse du genou gauche, Kylian Mbappé était forfait pour la réception du Betis ce dimanche. Sans son meilleur buteur, le Real Madrid a tout de même cartonné le club basé à Séville. Toutefois, Vinicius Jr n'était pas vraiment heureux de jouer aux côtés de Gonzalo Garcia, le remplaçant de Kylian Mbappé.
Real-Betis : Vinicius Jr était agacé contre Gonzalo
Pour remplacer Kylian Mbappé, Xabi Alonso a décidé de faire confiance à Gonzalo Garcia. Un choix payant, puisque le crack espagnol de 21 ans a été l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid (5-1) ce dimanche. En effet, Gonzalo Garcia a inscrit un triplé face au Betis. Malgré tout, Vinicius Jr était agacé contre lui durant la rencontre.
«Dis-lui qu’il doit faire la passe de temps en temps»
Grâce à des images diffusées dans l'émission El Día Después sur Movistar Plus+, on a pu voir que Vinicius Jr s'était plaint de Gonzalo Garcia, et ce, auprès de Xabi Alonso. « C’est impossible, il doit passer le ballon. Ici, tout le monde veut dribbler et ensuite ils me sifflent. Dis-lui qu’il doit faire la passe de temps en temps. Pas tout le temps, mais une passe de temps en temps », s'est emporté le numéro 7 du Real Madrid en plein match.