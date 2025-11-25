OM - Greenwood : Le transfert qui fait peur à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il est aujourd’hui le meilleur de buteur de Ligue 1, où il brille depuis son arrivée à l’OM, Mason Greenwood semble toujours ne pas avoir d’avenir en Angleterre, que ce soit en sélection ou dans l’optique d’un retour dans un club anglais. Après les accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet, beaucoup de formations de Premier League auraient certainement trop peur de tenter le coup.

Plus appelé en sélection anglaise depuis les accusations de violences conjugales de sa compagne et les images glaçantes qu’elle a diffusées, Mason Greenwood a aussi vu son avenir en club s’arrêter. Poussé vers la sortie par Manchester United, il a d’abord rebondi en prêt à Getafe, avant de signer à l’OM à l’été 2024, et encore aujourd’hui, il est difficile de l’imaginer un jour retourner en Angleterre.

«S’il revient, il y aura forcément des manifestations» « Cette affaire a ému toute la société, pas seulement les fans de foot. Culturellement, ces thèmes sont pris très au sérieux par les Anglais. Le contexte politique serait trop tendu. S’il revient, il y aura forcément des manifestations », a déclaré George Boxall, journaliste pour Get French Football News, auprès de La Provence.