Rupture pour Kylian Mbappé : Sa mère balance tout !

Kylian Mbappé a procédé à un changement majeur dans sa vie à l'été 2024 en actant sa rupture avec le PSG pour s'en aller libre en direction du Real Madrid. Sa mère, Fayza Lamari, s'est longuement confiée sur ce choix de carrière de la part du capitaine de l'équipe de France.
Après avoir refusé les nombreuses offres de prolongation de contrat soumises par le PSG, Kylian Mbappé avait donc décidé de partir libre à l'été 2024, actant ainsi la fin d'une belle histoire de sept ans avec le club de la capitale. Une décision mûrement réfléchie de la part de Mbappé comme s'en est expliquée sa mère, Fayza Lamari, dans un entretien accordé à L'EQUIPE en septembre dernier.
Mbappé a été prévenu par sa mère
« Quand je le vois quitter Paris, alors qu'on le prévient que le PSG est plus proche de gagner la Ligue des champions que le Real, et qu'avec ses yeux d'enfant, il nous répond : "Ouais, je sais, mais ce n'est pas grave, je repars d'une feuille blanche", là je retrouve le Kylian qui rêvait dans sa chambre », confie la mère de Kylian Mbappé sur les coulisses de sa rupture avec le PSG en juin 2024.
« Quand il a resigné au PSG, c'est nous qui lui demandons »
Et Fayza Lamari a par ailleurs révélé qu'elle avait été, avec Wilfried Mbappé, à l'origine de sa dernière prolongation de contrat avec le PSG en 2022 : « Avec son père, on a simplement été là pour qu'il aille à Madrid. Quand il a resigné au PSG, c'est nous qui lui demandons de rester. C'est la seule fois où on est intervenus. Il y avait plein de pression. Quand on te dit qu'il va falloir licencier des salariés s'il part, qu'il y a le problème des droits télé, que c'est Paris, qu'il y a le nouveau centre d'entraînement, les JO, la Coupe du monde qui arrive... Et puis, Paris était sur le bon chemin pour gagner la Ligue des champions. Il se trouve qu'aujourd'hui, tout fonctionne. Mais je savais qu'à l'arrivée de Luis Campos, ça allait bien se passer », précise la mère de Mbappé.