Rupture pour Kylian Mbappé : Sa mère balance tout !

Kylian Mbappé a procédé à un changement majeur dans sa vie à l'été 2024 en actant sa rupture avec le PSG pour s'en aller libre en direction du Real Madrid. Sa mère, Fayza Lamari, s'est longuement confiée sur ce choix de carrière de la part du capitaine de l'équipe de France.

Après avoir refusé les nombreuses offres de prolongation de contrat soumises par le PSG, Kylian Mbappé avait donc décidé de partir libre à l'été 2024, actant ainsi la fin d'une belle histoire de sept ans avec le club de la capitale. Une décision mûrement réfléchie de la part de Mbappé comme s'en est expliquée sa mère, Fayza Lamari, dans un entretien accordé à L'EQUIPE en septembre dernier.

Mbappé a été prévenu par sa mère « Quand je le vois quitter Paris, alors qu'on le prévient que le PSG est plus proche de gagner la Ligue des champions que le Real, et qu'avec ses yeux d'enfant, il nous répond : "Ouais, je sais, mais ce n'est pas grave, je repars d'une feuille blanche", là je retrouve le Kylian qui rêvait dans sa chambre », confie la mère de Kylian Mbappé sur les coulisses de sa rupture avec le PSG en juin 2024.