Zidane : La grande trahison dans la famille ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mardi soir, l'Algérie affronte la République Démocratique du Congo en huitième de finale de la CAN pour ce qui représente l'un des chocs à ce stade de la compétition. Et Cédric Bakambu, le buteur de la RDC, a tenté de prendre des renseignements au sujet de Luca Zidane... auprès de son frère Elyaz !

Après une phase de poules parfaitement maitrisées avec trois victoires en trois matches, l'Algérie doit déjà affronter un gros morceau en huitième de finale de la CAN. Les Fennecs défieront en effet la République Démocratique du Congo. Un premier grand rendez-vous pour Luca Zidane qui découvre cette compétition.

Bakambu tente d'obtenir des infos auprès d'Elyaz Zidane D'ailleurs, Cédric Bakambu, le buteur congolais, reconnaît avoir tenté d'obtenir des informations sur Luca Zidane auprès de son frère Elyaz avec lequel il évolue au Bétis. « On ne fait pas vraiment une fixette sur l'équipe d'Algérie. Mais pour l'anecdote, son frère joue avec nous au Betis Séville (avec l'équipe réserve, en D3). Personnellement, je connais un petit peu la famille Zidane ! », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.